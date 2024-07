Pastor é preso por estuprar filho de vizinhos durante 6 anos em Sinop | MT

(Foto: Reprodução)- Um pastor de 64 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi preso nessa quarta-feira (3), em Sinop (a 480 km de Cuiabá). De acordo com a Delegacia Especializada de Direitos da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso do município, a vítima, um adolescente que atualmente tem 14 anos, tinha oito anos quando os abusos começaram. Os pais eram vizinhos e amigos do suspeito e o crime ocorreu durante seis anos.

O inquérito apurou que o investigado, que se apresenta como pastor, se aproveitava da confiança dos pais pela função religiosa para praticar o crime durante anos. Após a prisão, o investigado prestou depoimento e assumiu o crime. Ele falou para a imprensa local sobre os abusos sexuais, mas negou ter mantido relação sexual com a vítima, contudo, os atos praticados caracterizam estupro de vulnerável.

A decisão em denunciar o criminoso partiu do momento que o amigo da vítima e filho do suspeito relatou que sofria agressões do pai. Atualmente com 14 anos, a vítima de abuso contou ao amigo e, posteriormente, ambos relataram o que ocorreu para a filha do suspeito. Em seguida, decidiram pedir a ajuda da polícia.

Em escuta especializada, o garoto relatou os abusos sofridos desde os oito anos e salientou que o investigado ainda o “comprava” com doces.

O delegado Sérgio Araújo enfatizou o trauma causado por esse tipo de crime, que destrói a infância de uma criança. “É incomum os estupradores reconhecerem o atos praticados com a vítima, mas nesse caso ele assumiu que beijava e fazia carícias na criança”, salientou o delegado.

O investigado foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Delegacia de Sinop para procedimentos de rotina e posteriormente enviado à penitenciária do município, onde ficou à disposição da Justiça.

Fonte: RDNEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2024/07:51:45

