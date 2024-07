Ninguém é filho de Tim Maia? Na disputa pela herança, Leo Maia celebra reviravolta sobre paternidade do irmão Carmelo

Tim Maia, Leo Maia e Carmelo Maia — (Foto: Reprodução/Instagram)

Ex-mulher de Tim Maia, Geisa Gomes diz que nenhum dos filhos são do cantor, que sabia de tudo

Ex-mulher de Tim Maia, Geisa Gomes revelou que nenhum dos filhos são frutos do relacionamento com o cantor. Nem mesmo Carmelo, que foi registrado pelo artista como filho, e hoje é o responsável pelo espólio. A declaração da matriarca foi dada no último domingo, ao “Domingo espetacular”, dias após a Justiça do Rio não reconhecer a paternidade afetiva de Tim Maia com Leo, o primogênito dela.

Geisa teve um relacionamento de idas e vindas com Tim Maia na década de 1970. Em um desses reencontros, ela já estava grávida de Carmelo, por ter sido vítima de um abuso sexual. Mas, segundo o novo relato, o cantor teria ficado obcecado pela criança e estava decidido a registrá-la. Tim Maia e a irmã criaram Carmelo, enquanto Geisa ficou com Leo, o filho mais velho.

“Eu fiquei quieta 49 anos, mas agora não vou ficar”, disse Geisa, complementando ainda nunca ter contado a verdade para Carmelo antes. Na mesma entrevista, a matriarca citou ainda momentos afetivos que Leo, o seu primeiro filho, tinha também com Tim Maia até o fim da vida do artista.

Nas redes sociais, Leo Maia curtiu comentários e respondeu aos fãs que celebravam “o jogo virando”. “Deus fecha uma janela e abre uma grande porta. Que reviravolta. Todo mundo igual agora. Certeza que para o Tim o sangue não valia nada, mas sim o amor”, disse uma seguidora. “Verdade, amem”, comentou Leo, em resposta. Já Carmelo, ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

