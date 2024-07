Belém recebe etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida em novembro

(Foto: Reprodução)- Além da capital paraense, circuito confirma provas em Florianópolis, Brasília e Natal neste segundo semestre

Após passar por Palmas, Salvador e São Paulo, no primeiro semestre de 2024, o Circuito Banco do Brasil anuncia as próximas cidades que receberão as corridas de rua no segundo semestre. Depois da etapa no Rio de Janeiro, que acontece no dia 21 de julho (inscrições abertas), Belém e mais três praças vão continuar a jornada pelo país promovendo saúde e bem-estar para toda a família, encerrando o ano.

Com o objetivo de levar qualidade de vida através do esporte, o Circuito une todos os tipos de corredores para competirem juntos e sentirem a emoção de se superar ao cruzar a linha de chegada. Para este segundo momento do ano, as cidades de Florianópolis, Brasília, Natal e Belém foram as escolhidas para compor o Circuito 2024, e as inscrições estão abertas desde 4 de julho.

O evento já atraiu mais de 500 mil pessoas – entre atletas inscritos e acompanhantes – por todo o Brasil desde a primeira edição, realizada em 2017. Só no primeiro semestre de 2024, o Circuito Banco do Brasil reuniu mais de 22 mil atletas e crianças, além de reciclar cerca de 4.5 toneladas de plástico e gerar emprego para mais de 1.300 trabalhadores, de forma direta e indireta. Com percursos de 1km, 5km e 10km, o Circuito BB terá mais quatro etapas na segunda metade de 2024.

Veja datas e locais abaixo:

Florianópolis – 01/09/24

Local: Canteiro Central na Beira Mar Continental

Largada 5km e 10 km às 07h00

Largada 1km com Dog e kids às 09h00

Brasília – 06/10/24

Local: Ed. Banco do Brasil

Largada 5km e 10 km: em breve

Largada 1km com Dog e kids: em breve

Natal – 03/11/24

Local: Arena das Dunas

Largada 5km e 10 km: em breve

Largada 1km com kids: em breve

Belém – 24/11/24

Local: Portal da Amazônia

Largada 5km e 10 km: em breve

Largada 1km com kids: em breve

Como diferencial, o Circuito Banco do Brasil oferece atividades físicas gratuitas para os atletas e acompanhantes. Enquanto o participante busca seu melhor tempo na corrida, o acompanhante tem à disposição uma programação repleta de atrativos, como tendas para avaliação física, com exame de pressão, testes de pisada e bioimpedância, massagistas à disposição e espaço especial designado para relaxamento – todos disponíveis gratuitamente no complexo esportivo das provas.

A organização disponibiliza, ainda, um aplicativo exclusivo que traz informações sobre as etapas, dicas de treino, playlists para sua corrida, dados das provas e muito mais.

Kits

O Circuito Branco do Brasil de Corrida disponibiliza kits de participação para os mais diferentes e variados perfis.

Confira:

Kit básico: estão inclusas camiseta, sacola térmica, viseira e medalha (pós-prova);

estão inclusas camiseta, sacola térmica, viseira e medalha (pós-prova); Kit plus: estão inclusas camiseta, sacola térmica, viseira, pochete e medalha (pós-prova);

estão inclusas camiseta, sacola térmica, viseira, pochete e medalha (pós-prova); Kit dog: estão inclusas camiseta, sacola térmica, viseira, pochete, sacola, bandana, bolinha e medalha (pós-prova).

Clientes Banco do Brasil com cartões Ourocard têm desconto de 50% nas inscrições. Os interessados podem acessar o site oficial para mais informações e novidades em tempo real.

Pelotões de largada

Os corredores são alocados em diferentes pelotões de largada, de acordo com o ritmo de corrida (leva-se em consideração o histórico dos últimos 12 meses). Os competidores que estão em sua primeira participação são alocados no pelotão de acordo com o tempo indicado no momento da inscrição. São eles:

Quênia: ritmo abaixo de 4’50” min/km

Azul: ritmo de 4’51” até 5’50” min/km

Verde: ritmo de 5’51” até 6’50” min/km

Branco: ritmo acima de 6’50” min/km

Sobre

O Circuito Banco do Brasil de Corrida é um evento esportivo que busca promover a saúde, o bem-estar e a integração por meio da prática da corrida de rua. Com etapas em diversas cidades do país, o circuito oferece percursos de diferentes distâncias para atender a todos os públicos, proporcionando momentos de superação e emoção. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento.

