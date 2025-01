Homem mais velho do mundo recebe aposentadoria do INSS há 46 anos

Foto: Reprodução | Além disso, João é o último homem sobrevivente nascido no ano de 1912 e reside em Apuiarés (CE), a cerca de 250 km de Fortaleza.

O cearense João Marinho Neto, o homem mais velho do mundo com 112 anos, recebe aposentadoria há 46 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgados nesta quinta-feira (23).

Segundo o LongeviQuest, usado pelo Guinness, o brasileiro completou 112 anos em novembro do ano passado. Anteriormente, ele era reconhecido como o homem vivo mais velho do Brasil e da América Latina.

Além disso, João é o último homem sobrevivente nascido no ano de 1912 e reside em Apuiarés (CE), a cerca de 250 km de Fortaleza.

João nasceu em 5 de outubro de 1912, em Maranguape (CE). Desde 1978, recebe o benefício de aposentadoriade empregador rural, atividade principal do dono do recorde mundial de longevidade.

João passou a receber o benefício aos 66 anos.

Atualmente, o recordista mora em um lar de idosos em uma cidade que não possui agência da Previdência Social devido ao baixo número de habitantes. A unidade mais próxima fica em Pentecostes (CE), a cerca de 30 km, onde é mantida a aposentadoria de João.

Beneficiários não precisam fazer prova de vida

O INSS não vai suspender benefícios pagos a aposentados e pensionistas que não fizerem a prova de vida.

Uma portaria, assinada pelo Ministério da Previdência (MPS), publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última sexta-feira (17), pontua que nenhum benefício seja bloqueado por seis meses, prorrogáveis por igual período.

Segundo a instituição, a prova de vida é realizada anualmente pelo próprio INSS desde 2023 e não é mais necessário que os beneficiários façam o procedimento indo pessoalmente aos postos de atendimento.

O órgão utiliza consulta de dados recebidos de outras instituições públicas federais para realizar cruzamento de informações dos cidadãos e comprovar se estão ou não vivos.

Até o momento, cerca de 93% dos dados foram checados.

