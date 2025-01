Pastor que promete fazer dente nascer e cego enxergar é investigado pelo MP

Foto: Reprodução | Um pastor foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e acusado de ter praticado estelionato por falsas promessas de cura para fiéis

Um pastor foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e acusado de ter praticado estelionato por falsas promessas de cura para fiéis. Em vídeos antigos publicados em suas redes sociais, eram relatados “tratamentos milagrosos” oferecidos por ele, que poderiam fazer “dentes das vítimas nascerem”, além de possibilitar a “reconstrução de seios”, garantir que “paralíticos andem” e “cegos voltem a enxergar”. A informação foi revelada pelo jornal Estado de S. Paulo e confirmada pelo GLOBO.

A denúncia foi motivada pelo relato de uma mulher, moradora do município de Dourados (MS), que entrou em contato com o pastor David Tonelli Mainarte em 2016 para remover uma mancha na perna, após descobri-lo na internet. Ao entrar em contato com o líder religioso, ela foi informada de que ele morava em São Paulo e, para que fosse atendida, deveria pagar despesas de passagens para que o pastor fosse até Campo Grande (MS), além de sua alimentação e um valor em espécie, totalizando R$ 1.680.

“A vítima, desesperada com seu problema e acreditando na veracidade da promessa de cura, efetuou o pagamento exigido”, afirmou o promotor de Justiça João Linhares, autor da denúncia. Em meio a uma sequência de sessões, a mulher questionou David por mensagem ao não perceber o resultado esperado, mas parou de ser respondida em seguida. Após não ter retorno, ela denunciou o caso para as autoridades policiais.

Em um vídeo publicado no YouTube em 2012, intitulado “Missionário David Mainarte – Dente nascendo na hora”, o pastor aparece cercado de pessoas enquanto mexe na boca de uma mulher idosa. Virada de costas para a câmera, ela permanece imóvel, e o pastor pergunta para as pessoas que observam a cena o que elas veem. “Está crescendo”, diz um homem no microfone ao ser questionado por David. Ao fundo, são ouvidos gritos de “aleluia”.

Em outra gravação compartilhada na plataforma, ele ora próximo a uma mulher, que fica protegida atrás de um tecido. Em seguida, ele afirma que a cicatriz no corpo dela sumiu durante a prece. Também em um terceiro vídeo, publicado sem áudio, o título sugere que a fiel teve “o seio reconstruído na hora”.

“Trata-se de imputado que habitualmente manipula vítimas, passando-se por detentor de poderes sobrenaturais para empreender curas milagrosas, explorando a vulnerabilidade de pessoas que estão muito enfermas e em situação de extrema vulnerabilidade e aflição?, acrescenta o promotor no documento protocolado na última quarta-feira e enviado à Justiça do estado.

A denúncia foi aceita nesta sexta-feira pelo juiz Marcelo de Silva Cassavara, da 1ª Vara Criminal do município de Dourado, que deu um prazo de 10 dias para o acusado apresentar a sua defesa. Procurado pelo GLOBO, o pastor afirmou que sabia dos vídeos publicados no YouTube, mas que não estava ciente da denúncia.

‘ Eu não oro mais por sinais. Hoje, eu apenas participo de uma igreja no interior de São Paulo’, disse.

Fonte: Texto de: Rafaela Gama (AG) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/10:48:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...