Servidor do Estado do PR, é preso suspeito de embebedar e estuprar adolescente de 14 anos durante festa de aniversário da filha

Foto: Reprodução | Menina relatou ter sido estuprada pelo pai da amiga após ser embebedada com whisky e vodca; suspeito foi preso em flagrante e exonerado do cargo.

Um funcionário comissionado do Governo do Paraná foi preso em flagrante sob a suspeita de ter violentado sexualmente de uma adolescente, de 14 anos, no sábado, 28/09, em Curitiba (PR). O crime teria acontecido durante a festa de aniversário da filha do servidor.

O pai da vítima relatou nessa segunda-feira, 30/09, que o suspeito embebedou a jovem com whisky e vodca durante a festa, em um sobrado situado no Bairro Barreirinha. Em seguida, a menina foi levada para um quarto, onde permaneceu sozinha por um tempo e foi estuprada na sequência. De acordo com boletim de ocorrência sobre o episódio, a adolescente contou ter sido levada para o quarto pelo pai da amiga.

“Deixei minha filha em uma festa de aniversário de uma colega da escola por volta das 17h30. Lá por 21h, começaram a mandar mensagem para a minha esposa deixar ela dormir na casa onde estava acontecendo a festa. Minha esposa não deixa ela dormir fora. Quando pararam de enviar mensagem, minha esposa foi buscar ela”, iniciou o pai da adolescente.

Ao chegar na casa, a mãe se deparou com a filha sendo “arrastada” por duas mulheres. “Depois, uma menina trouxe a roupa dela. Minha filha estava extremamente bêbada”, disse o pai. O crime foi relatado pela própria vítima após ela recobrar a consciência em casa. Ela revelou que o pai da amiga a ameaçou de morte ao ordenar que não contasse sobre o ocorrido para ninguém.

“Eu voltei com a polícia para a casa dele enquanto minha esposa levava nossa filha para o hospital, onde foi comprovado que houve o estupro. Ele foi preso em flagrante. Foi um tumulto para prender ele. A esposa dele e outras pessoas partiram para cima da gente achando que ele tinha razão. Depois que saiu o exame, ficaram quietos”, descreveu o pai da vítima.

Segundo a Polícia Civil, outras viaturas foram acionadas para auxiliar na ocorrência devido ao tumulto.

A menina deverá passar por acompanhamento psicológico. O servidor foi encaminhado ao presídio.

O governo do Paraná informou em nota que exonerou nessa segunda (30), o servidor estadual comissionado suspeito de estuprar a adolescente, de 14 anos. “Assim que foi informada da prisão de um servidor neste sábado, a Casa Civil do Governo do Paraná determinou a sua exoneração. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação”, disse a assessoria do Governo do Paraná.

Fonte: As informações são dos jornalistas, Guilherme Lara da Rosa e Antônio Nascimento do portal Banda B e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/20:34:40

