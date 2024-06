Patrícia Abravanel pede perdão a Eliana em despedida do SBT

Foto: Reprodução | Eliana apresentou, na tarde de domingo (23), seu último programa no SBT, emissora onde trabalhou por 15 anos. Chamou atenção, na despedida, o discurso de Patrícia Abravanel, apresentadora do “Programa Silvio Santos”. Internautas resgataram um vídeo em que Silvio falou sobre o assunto a um repórter que o questionou se Eliana ia sair do SBT.

Eliana apresentou, na tarde de domingo (23), seu último programa no SBT, emissora onde trabalhou por 15 anos. Chamou atenção, na despedida, o discurso de Patrícia Abravanel, apresentadora do “Programa Silvio Santos”. A filhas do dono da esmissora pedi desculpas a Eliana por qualquer coisa que tenha acontecido na casa.

“Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel, todo o Grupo Silvio Santos e o SBT, te pedir que você nos perdoe. Eu não sei o que aconteceu, não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá sabendo que você é amada aqui”, disse Patrícia. “Não existe SBT sem Eliana. Você faz parte da nossa história.”

Depois disso, vários usuários do X resgataram vídeos que supostamente comprovariam uma animosidade de Patrícia em relação a Eliana. Em dois deles, quem fala sobre o assunto é Silvio Santos.

No primeiro, o apresentador, durante o “Programa Silvio Santos” em 2021, comenta a saída de Faustão da TV Globo e as mudanças no quadro de apresentadores da emissora carioca. Quando se questiona quem vai apresentar o programa de Luciano Huck, alocado no “Domingão”, Silvio “sugere” o nome de Eliana, pois a filha ficaria feliz.

“A Eliana vai ficar no lugar do Huck porque todas as orações da minha filha estão todas rezando pra Eliana ir para a Globo e ela vir para o lugar da Eliana. Meu deus, se a reza for brava, a Eliana vai para a Globo e a Patricia vai ficar no lugar da Eliana. Capaz de acontecer tudo isso mesmo.”

Silvio também falou sobre o assunto a um repórter que o questionou se Eliana ia sair do SBT.

“Olha, se a Eliana sair do SBT, a Patricia vai dar uma festa na casa dela.

