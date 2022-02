Patrick Bezerra Mesquita é o novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Pará

Cerimônia de posse do procurador Patrick Bezerra Mesquita ao cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará — Foto: MPC-PA/Divulgação

Posse aconteceu nesta terça-feira (15), em formato híbrido, no Plenário do Conselheiro Emílio Martins, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), em Belém.

O procurador Patrick Bezerra Mesquita tomou posse como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do pará (MPC-PA). A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (15), em formato híbrido, no Plenário do Conselheiro Emílio Martins, do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), em Belém.

Patrick Bezerra Mesquita substitui o procurador de contas Guilherme Sperry, que foi responsável pela gestão do órgão nos últimos dois anos. Em seu primeiro discurso, Mesquita afirmou a importância da vigilância exercida pelo MPC-PA sobre os gastos públicos.

“Vocacionado a ser um advogado perante a especialíssima jurisdição de contas, com procuração em papel passado subscrita diretamente pela Constituição Federal. É órgão essencial ao exercício do controle externo, cuja atribuição é defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis junto ao Tribunal de Contas”, disse.

“Devemos o máximo de continência e lealdade, que se consubstanciam como nosso patrão: a sociedade paraense, o contribuinte do Pará”, completou.

O novo procurador-geral do MPC-PA foi nomeado pelo Governador do Estado, Helder Barbalho, na segunda-feira (14). Em sua mensagem a Patrick Mesquita, Helder desejou sucesso na missão à frente do órgão, atuando de forma pedagógica e colaborativa, e com transparência e responsabilidade, visando sempre aprimorar a gestão dos recursos públicos estaduais.

Participaram também da cerimônia de posse o procurador de contas Guilherme Sperry, que esteve no cargo no biênio 2020-2021; a presidente do TCE-PA, conselheira Lourdes Lima; a presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC), procuradora-geral do Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC-SC), Cibelly Farias; além de secretários de estado e procuradores.

“A mim parece que nem mil prestações pagam esse débito contigo. O que me resta dizer nessa quase conversa de posse, é parafrasear Cazuza e prometer-te: em nenhum instante eu vou te trair”, concluiu Patrick Bezerra.

