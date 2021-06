Paulo Guedes é condenado por ofensas a servidores públicos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Sindilegis

Por conta de suas declarações, Paulo Guedes foi condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil por ofender e agredir verbalmente a categoria. A sentença foi proferida no dia 16 de junho pela juíza Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia (SJBA). A juíza acatou o pedido do Sindicato dos Policiais Federais da Bahia (Sindipol-BA).

“O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático”. A frase foi proferida pelo Ministro da Economia do Brasil, o doutor, Paulo Guedes, durante palestra na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, em fevereiro de 2020. Na ocasião, Guedes estava se referindo à classe dos servidores públicos brasileiros.

