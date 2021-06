Polícia prende envolvidos em assassinato de ex-secretária de turismo e da filha em Marabá

Mãe e filha foram vítimas de execução sumária (Foto:Reprodução)

Ação foi realizada durante uma operação que prendeu ainda mais três pessoas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo

Seis pessoas foram presas durante a operação “Vila Rica”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (25), pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá, vinculada à Superintendência Regional do Sudeste do Pará. A ação deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e autuou outras três pessoas em flagrante, em seis municípios nos estados do Pará e Piauí.

Os três presos com mandado de prisão expedido são investigados pelo duplo homicídio qualificado cometido contra a ex-secretária de turismo da cidade, Vanuza da Silva Barbosa, e a filha dela, Jacsiane Barbosa de Moura. O crime ocorreu no mês de novembro de 2020, na Chácara Vila Rica, localizada na Vicinal do Medalhão, zona rural de Marabá. Ainda na ação, outras três pessoas foram autuadas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

As prisões ocorreram em quatro municípios do Pará, sendo eles Marabá, Mãe do Rio, Santa Isabel e Castanhal, e nas cidades de Teresina e Picos, ambas no Piauí.

Quatro armas de fogo, aparelhos celulares e documentos, que serão analisados e periciados, também foram apreendidos (Foto:Divulgação/ Polícia Civil)

Durante as investigações realizadas pela Delegacia de Homicídios de Marabá, várias medidas cautelares foram tomadas com depoimentos e apreensão de documentos, os quais apontaram a existência de uma complexa trama criminosa, motivada pelo desejo de posse e ganância. Na ação foram apreendidas ainda quatro armas de fogo, aparelhos celulares e documentos, que serão analisados e periciados para compor o acervo probatório.

“Esse caso chamou nossa atenção pela audácia do mentor, que inclusive, esteve presente no velório das vítimas. Em depoimento, o homem deu relatos que não nos convenceram. A prisão dessas pessoas, representa uma resposta firme e contundente de todo o sistema de segurança pública do Pará para a sociedade”, declarou o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende

Além de policiais da Delegacia de Homicídios de Marabá, também participaram da ação equipes da Seccional Urbana de Marabá com agentes da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá (Deca) e Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), Núcleo de Inteligência Policial, Núcleo de Apoio à Inteligência e Delegacia de Homicídios de Castanhal e Delegacia de Mãe do Rio. As investigações e diligências prosseguem no intuito de localizar outros alvos investigados.

O Liberal

