Paysandu empata de novo e segue sem vencer na Série B camera Paysandu e Goiás brigaram pela vitórias, mas ficaram no empate | (Foto:Jorge Luis Totti/Paysandu

Papão conquista ponto fora de casa diante do Goiás, mas o jejum de vitórias aumenta para oito partidas

O Paysandu é considerado o “Rei dos Empates” no Campeonato Brasileiro Série B 2024 após conseguir o seu 12º resultado de igualdade na competição.

Jogando em Goiânia, o Papão ficou no empate diante do Goiás em 1 a 1, neste domingo (1º), em mais uma rodada da Segundona. O resultado acaba não sendo tão ruim para o time paraense, que conquista um ponto fora de casa.

O Paysandu segue sem vencer na competição e agora, são oito jogos sem saber o que é vitória na competição.

O JOGO

O Paysandu começou indo ao ataque e Juninho assustou o goleiro Tadeu, com chute de fora, aos 10 minutos. Já o time da casa errou passes e pouco levou perigo ao gol de Diogo Silva.

Somente aos 40 minutos que o Papão chegou com perigo, dessa vez na bola parada: Netinho cobra falta e o goleiro Tadeu fez boa defesa, evitando o gol do time bicolor.

No segundo tempo, o Goiás começou com três mudanças, sendo uma delas forçada devido a uma lesão e isso acordou o time: Paulo Baya arrisca de fora e assusta os paraenses.

Apático, o Paysandu voltou a cometer falhas na defesa: Diogo Silva falha na saída de bola e na conclusão da jogada, Rafael Gava aproveita cruzamento de Paulo Baya e abre o placar, aos 19 minutos: Goiás 1 a 0.

Após o gol, o Papão processou mudanças e do banco de reservas que veio o empate: Esli Garcia entrou em campo e minutos depois marcou um golaço após recebe cruzamento da direita. O Papão chegou ao empate, aos 29 minutos.

Desde então só deu Goiás e a última chance foi de Thiago Galhardo, que chutou colocado para defesa de Diogo Silva. No fim, um empate que serviu de prejuízo para os dois times.

CLASSIFICAÇÃO

Com o empate, o Goiás chegou a 33 pontos e ocupa a oitava posição, enquanto que o Paysandu soma 27 pontos, na 15ª posição.

PRÓXIMOS JOGOS

O Paysandu volta a campo na quinta-feira (5), diante do Amazonas, em Belém. Já o Goiás enfrenta o Botafogo-SP, no dia 9 de setembro, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro e Sander (Douglas Teixeira); Aloisio (Edson), Marcão (Luis Henrique) e Rafael Gava; Matheus Gonçalves (Welinton), Thiago Galhardo e Paulo Baya

Técnico: Vagner Mancini

PAYSANDU: Diogo Silva; Edilson, Quintana, Lucas Maia e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade (Leandro Vilela), Netinho (Ruan Ribeiro) e Robinho (Brendon); Juninho (Esli Garcia) e Yony Gonzalez

Técnico: Hélio dos Anjos

ÁRBITRO: Denis da Silva Ribeiro (AL)

ASSISTENTES: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros (AL)

CARTÕES AMARELOS: Marcão e Sander (GOI); Lucas Maia (PSC)

LOCAL: estádio Hailé Pinheiro, Goiânia

Fonte: DOL/Por Diego Beckman e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/07:49:27

