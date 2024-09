Negou bebida fiado e levou quatro facadas no Pará

O crime foi registrado pelo filho da vítima na delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Arari – (foto:Reprodução)

Homem Negou bebida fiado e levou quatro facadas no Marajó

Foi o que aconteceu com o vendedor ambulante Manuel Reis Cordeiro Sérgio morador da comunidade do Tartaruga na fronteira dos municípios de Santa Cruz do Arari e Chaves na ilha do Marajó ao negar duas cervejas a Aracildo de Almeida da Silva, o “Chimbinha”, e que resultou em quatro violentas facadas no vendedor da birita.

O crime foi registrado pelo filho da vítima na delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz do Arari comunicando que seu pai Manuel Reis Cordeiro Sérgio estava trabalhando vendendo bebidas na sede Primavera onde ocorria uma festa dançante quando chegou no local o suspeito identificado por “Chimbinha” exigindo duas “geladas” fiado.

Como teve o pedido negado por Manuel Reis o fato deixou o suspeito revoltado e foi percebido que o mesmo estava na posse de uma arma branca. A vítima então pediu para o suspeito entregar a arma, o que foi negado começando uma confusão que gerou desforço físico.

