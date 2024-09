Na volta à Arena, Grêmio sofre virada nos acréscimos do Atlético-MG pelo Brasileirão

No jogo que marcou sua volta à Arena após as enchentes, o Grêmio perdeu do Atlético-MG neste domingo por 3 a 2, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite e Cristaldo marcaram para o time da casa, enquanto Gustavo Scarpa, Palacios e Vargas viraram.

Com o resultado, o Grêmio fica na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Já o Atlético-MG vai a 33 pontos e sobe para a oitava posição do torneio.

Em função da data Fifa, as duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão somente no dia 15 de setembro. O Grêmio encara o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 16h (de Brasília). Já a Atlético-MG visita o Bahia às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Antes da paralisação, o Atlético-MG ainda tem compromisso pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo. O duelo na Arena MRV será na próxima quinta-feira, às 21h45. O time mineiro venceu o primeiro confronto por 1 a 0.

Após um bom início, o Grêmio foi pego de surpresa pela expulsão de Gustavo Martins, aos 20 minutos. Após ser desarmado por Deyverson, o zagueiro segurou o atacante pela mão e destruiu um ataque claro, o que rendeu o cartão vermelho direto.

Ainda assim, foi o Grêmio que abriu o placar, aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, o dinamarquês Martin Braithwaite contou com um desvio de Kannemann para colocar para dentro na segunda trave.

Nove minutos depois, os gremistas vieram ao ataque novamente. Após cruzamento, o argentino Franco Cristaldo cabeceou na trave e aproveitou o rebote para ampliar.

Aos 28 minutos da segunda etapa, Palacios sofreu falta de João Pedro dentro da área, o que resultou em pênalti para o Atlético-MG. Gustavo Scarpa foi para a cobrança e bateu no meio, diminuindo para os mineiros.

Aos 50, a bola bateu no braço de João Pedro dentro da área, com outro pênalti sendo marcado. Palacios foi para a cobrança e empatou para a equipe mineira, que continuou indo pra cima.

Apenas um minuto depois, Eduardo Vargas pegou um rebote do goleiro e mandou de cabeça para garantir a virada e os três pontos para o Atlético-MG.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/07:49:27

