Paiva Netto

Em Paz para o Milênio, publicação que inicialmente elaborei para a Conferência de Cúpula da Paz Mundial para o Milênio, evento organizado pelas Nações Unidas (ONU), em agosto de 2000, na sua sede em Nova York/EUA, escrevi:

É preciso Globalizar a Solidariedade, o Amor Fraterno. Afinal, somos humanidade. Desde o princípio das eras, temos indissolúvel ligação neste orbe. Somos, portanto, muçulmanos, xintoístas, católicos, bramanistas, budistas, protestantes, hinduístas, bahá’ís, judeus, espíritas, esotéricos, agnósticos, mórmons, umbandistas, ateus… Somos, por fim, seres humanos!

Isso significa dizer que é imprescindível respeitar as origens e procurar compreender o ponto de vista do nosso semelhante para, com ele, coexistir na sintonia da Paz, de modo que possamos juntar as mãos e trabalhar por quem padece, antes que, de forma globalizante, os padecentes sejamos todos nós, enquanto promotores dementados de verdadeira chacina, ao fomentar um progresso, porém de destruição. (…)

Cooperando com a ONU

Certa vez, ao ser indagado sobre a cooperação que a LBV vem oferecendo à Organização das Nações Unidas desde 1994, respondi:

Sigamos confiantes, contudo sempre atentos e diligentes, nas providências que estão sendo tomadas em âmbito nacional e mundial, a exemplo das vastas iniciativas da ONU. E a essas oportunidades preciosas comparecemos com a nossa sincera colaboração de instituições nascidas do seio da sociedade, que, cada vez mais, toma consciência de seus direitos de cidadania, nas medidas que hão de criar “um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz”. Não num futuro distante, todavia o mais próximo possível!

A todos ofereço, pois,

Uma palavra de Paz

Ensinou Jesus: “Novo Mandamento vos dou: amai-vos como Eu vos amei. (…) Não há maior Amor do que doar a própria vida pelos seus amigos” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 15:13).

José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e escritor.

