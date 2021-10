Jovem de 15 anos morre em colisão entre moto e caminhoneta F 1000 em Novo Progresso- Vídeo

Motociclista de 15 anos, morre em colisão entre moto e Caminhoneta (F 1000) em Novo Progresso (Foto:reprodução)



Câmara de segurança flagra acidente com moto e F 1000, motociclista morreu no local.

O motociclista Felipe Gabriel, 15 anos, conduzia uma moto (modelo não identificado), morreu no final da tarde desta sexta-feira, 29 de outubro de 2021, após sofrer um acidente e colidir com uma camioneta F 1000 de cor vermelha, placa AWW 0F05, em Novo Progresso. O Acidente aconteceu por volta das 18h12mn, na rua Planalto com rua Bandeirante no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso. Câmera de segurança flagrou o acidente.

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso

