Pecuarista morre afogado após cair com caminhonete no Pará

Caminhonete da vítima ficou submersa no igarapé (Foto:Reprodução/ Portal Tailândia)

José Fernandes, de 61 anos, não conseguiu sair do veículo a tempo. Corpo foi localizado na quarta-feira (13), por morador da região

O pecuarista José Fernandes, mais conhecido pelo apelido “Zé da Pipoca”, de 61 anos, morreu em um acidente na última quarta-feira (13), na zona rural do município de Tailândia, nordeste do Pará. Segundo informações da polícia, a caminhonete que o homem pilotava caiu de uma ponte, na Estrada Vicinal Pindorama, dentro de um igarapé. A vítima não conseguiu sair de dentro do veículo e acabou morrendo por afogamento. As informações foram publicadas pelo Portal Tailândia.

A Polícia Militar informou que foi acionada por um morador da região que avistou o veículo submerso nas águas do igarapé. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi até o local do acidente e retirou o corpo de José Fernandes de dentro do carro. De acordo com o caseiro da vítima, o fazendeiro saiu da propriedade rural dele por volta das 17h de terça-feira (12).

O corpo da vítima, no entanto, só foi retirado do veículo por volta das 14h de quarta. A família do pecuarista relatou que ele passava por problemas de saúde, e que pode ter passado mal antes de cair com o carro no córrego, pois não apresentava sinais de violência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

Carro teria caído ao tentar atravessar a ponte Carro teria caído ao tentar atravessar a ponte (Reprodução/ Portal Tailândia)

