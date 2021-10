Pedestre tem ferimentos leves após ser atropelado por avião de pequeno porte no Pará

Avião atropletou pedestre em pista de pouso em Tomé-Açu, no Pará — Foto: TV Liberal/Reprodução

Uma das asas da aeronave bateu na cabeça do pedestre, que foi atendido por médicos e logo liberado.

Um homem sofreu ferimentos leves após ser atropelado por uma aeronave em uma pista de pouso em Tomé-açu, no nordeste do Pará, na tarde de quarta-feira (29). Ele recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde e foi liberado em seguida.

O pedestre informou aos socorristas que estava com fone ouvindo música enquanto caminhava na pista do campo de aviação da cidade, no distrito de Quatro Bocas.

Ele estava distraído e não percebeu a aproximação da aeronave, que não conseguiu desviar.

Uma das asas do avião de pequeno porte bateu na cabeça do homem. Pessoas que estavam próximas acompanharam o resgate do pedestre. Segundo a Polícia Civil, o pedestre sofreu escoriações em um “baque na cabeça” e foi liberado ainda na quarta.

O campo de aviação na cidade costuma ser usado por moradores para práticas esportivas. Com isso, os bombeiros e demais autoridades reforçam o alerta para que o local não seja procurado por pedestres para evitar acidentes graves.

Por g1 PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...