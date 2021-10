Tromba d’água aparece em lago de Juruti, no Pará, e surpreende moradores

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esse fenômeno ocorre rapidamente pelas diferentes mudanças na temperatura, quando o continente está com um alto calor e os rios com uma baixa temperatura somada a umidade.

Bastaram alguns minutos para que a natureza surpreendesse moradores do distrito de Juruti-Velho, em Juruti, no oeste do Pará. Uma tromba d´água foi registrada na manhã desta quinta-feira (30) em um lago (veja o vídeo acima).

