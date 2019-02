Pedestres e ciclistas poderão ser multados a partir de 2018

O Denatran explica que o agente de trânsito ou autoridade que constatar a infração deverá preencher um “auto de infração”, que pode ser eletrônico, com o nome completo, documento de identificação e, “quando possível”, com o endereço e o CPF do infrator.

O pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa, da passarela ou passagem subterrânea receberá uma multa de R$ 44,19, ou seja, o equivalente a metade do valor da infração leve atual.

Como destaca o G1, as punições já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de 1997, mas nunca foram praticadas porque não havia regulamentação de como seriam feitas.

