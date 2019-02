Vendaval derruba árvore em carro e causa estragos em Altamira

Na tarde desta quinta-feira (27) um forte vendaval atingiu a cidade de Altamira Sudoeste do Pará e causou estragos na cidade.

Entre eles, um veículo VW Gol Placa CCC 9888 ficou parcialmente destruído após uma árvore cair em cima do capô e para-brisa, no bairro Recreio Próximo a Câmara Municipal.

De acordo com o internauta Marcos que enviou fotos via “WhatsApp” [(93) 984046835] ao Jornal Folha do Progresso [ morador da rua 1º de Janeiro], o temporal derrubou arvores onde veio atingir o veiculo na Travessa Paulo Marques próximo Câmara Municipal de Altamira. Com queda da arvore a rua ficou impedida de circular veículos e a calçada teve parte danificada..

O vendaval atingiu com maior intensidade essa parte da cidade, outros pontos também recebeu rajadas de vento , mas não causou danos,disse Marcos.

Equipes da Gerência de Serviços da Prefeitura Municipal foram acionadas para retirarem as árvores e galhos dos locais afetados pelo vendaval.

