Pedreiro ateou fogo e enterrou corpo de menina em quintal

Ele vai responder por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver. A delegada disse que ele tinha antecedentes criminais por crimes semelhantes, mas não detalhou quais eram. (Com informações do Metrópoles).

Os policiais chegaram até Reidimar após investigação. O carro dele é visto estacionado próximo do local em que Luana foi vista com vida pela última vez, em imagens de câmeras de monitoramento.

“Ela entrou no veículo justamente porque ele usou do argumento que precisava repassar um dinheiro para a mãe. No entanto, ele a levou até a residência dele”, afirmou a delegada.

O homem, que já havia sido ouvido nessa segunda-feira (28/11), suspeito de envolvimento no caso, foi preso nesta terça (29), após confessar que matou a menina estrangulada. De acordo com a delegada Caroline Borges, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, Reidimar também tentou estuprar a adolescente, mas ela se debateu e, por isso, ele resolveu matá-la.

O corpo de Luana foi encontrado na manhã desta terça-feira (29/11), enterrado na casa do suspeito, que era vizinho dela. A menina estava desaparecida desde a manhã de domingo (27/11), quando saiu para comprar pão a cerca de 400 metros de casa, no Setor Madre Germana 2, na capital goiana. Em vídeo, o homem confessou o crime, veja:

(Foto:Reprodução) – O ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, suspeito de matar a menina Luana Marcelo Alves, de 12 anos, ateou fogo, enterrou o corpo da garota e cimentou o local após o crime. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), isso atrapalhou a busca com cães farejadores.

