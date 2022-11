Inmet alerta para chuva intensa e ventania até quinta-feira no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Defesa Civil de Belém reforçou que o alerta amarelo do Inmet. A cor indica que a chuva prevista tem potencial para se tornar perigosa. Em casos de emergência ligue 190. (Com informações do g1 Pará).

Segundo o alerta, as principais áreas afetadas serão: Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Baixo Amazonas e Sudoeste Paraense. O acumulado de chuva pode ultrapassar os 50 mm em 24h, com ventos de até 60km por hora.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para esta terça-feira (29) e quarta-feira (30), em todas as regiões do Pará.

