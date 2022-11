Caminhão de lixo atropela e mata criança de 12 anos em Marabá

(Foto:Reprodução) – Uma criança de apenas 12 anos foi atropelada na Rua Goiás, Núcleo Cidade Nova, em Marabá. Identificado apenas como João Guilherme, o menino pedalava uma bicicleta quando foi atingido por um caminhão de lixo na tarde de segunda-feira (28).

Devido à violência do impacto, ele morreu no local. Motoristas e demais ocupantes do veículo fugiram logo após o acidente.

Este é o segundo acidente fatal, este ano, envolvendo um caminhão de lixo da Prefeitura de Marabá e um ciclista. Em 11 de julho, Rodrigo Salazar da Silva, de 17 anos, perdeu a vida no Bairro Nossa Senhora Aparecida (Coca-Cola).

A Reportagem do CORREIO DE CARAJÁS esteve no local para apurar mais informações sobre o ocorrido. Populares, que preferiram não se identificar, relataram que por volta das 15h, – logo após o jogo do Brasil – João Guilherme adentrou a Rua Goiás, vindo da Avenida Sororó. O caminhão seguia pela Goiás, no sentido da Sororó e bateu de frente com o ciclista. No momento do acidente, de acordo com populares, a via estava deserta.

A identidade do motorista e dos demais ocupantes do caminhão não foram divulgadas. Um advogado da Prefeitura de Marabá esteve no local acompanhando os trâmites, mas não deu maiores informações.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar e protegeu o perímetro. Um tio do menino esteve presente na cena do acidente, após a mãe e a irmã pequena terem sido retiradas de lá, pois ficaram muito abaladas com a fatalidade.

Equipes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (DMTU) ajudaram a controlar o tráfego naquelas vias e pouco antes das 17h, a Polícia Civil, perícia e carro funerário chegaram para realizar os procedimentos de praxe e de remoção do corpo. (Com informações do Correio de Carajás).

