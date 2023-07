Peixe-voador “rouba” celular de mulher em passeio de barco

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal colide com o dispositivo – (Foto:Reprodução).

A cena bizarra foi registrada por Cha Ursal, parente da moça que teve o celular “roubado”

As águas proporcionam diversão e experiência que valem muito apena. Contudo, em muitas vezes, é preciso ter alguns cuidados para evitar surpresas não muito agradáveis e mais inusitadas possíveis.

Durante um passeio de barco ao largo da costa das Filipinas no mês passado, uma mulher teve uma experiência surpreendente quando seu celular foi derrubado no oceano por um peixe-voador, um animal marinho conhecido por seus saltos acrobáticos fora da água.

O incidente foi capturado em vídeo por um amigo que estava gravando o momento. Neressa Ursal Maquilan, a proprietária do celular “atacado” pelo peixe, estava posando para a câmera ao lado de sua parente, Cha Ursal, quando foi vítima do hilário “roubo”.

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal colide com o dispositivo, que estava nas mãos da mulher, e a expressão confusa dela diante do repentino desaparecimento de seu celular.

De acordo com informações do The New York Times, Neressa só percebeu o que havia acontecido ao assistir a filmagem posteriormente. Após constatar a perda do celular no oceano, as turistas solicitaram ao piloto do barco que voltasse atrás para procurar o aparelho móvel, mas as buscas iniciais não tiveram sucesso.

No entanto, o equipamento foi encontrado mais tarde naquele dia, quando as ondas o levaram até a praia. Infelizmente, neste ponto, o celular já estava irremediavelmente danificado, obrigando a família a comprar um novo aparelho.

