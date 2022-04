Peixoto de Azevedo é inserido no Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo Brasileiro de 2022, do ministério do Turismo, inseriu Peixoto de Azevedo e um dos pontos destacados é a Cachoeira do 11 (que fica no distrito de União do Norte) e o Morro Ecológico Parque Panará Kreen Akarore.

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente e Turismo, Ani Karini, a inclusão de Peixoto no Sistema de Informações do mapa do Turismo permitirá grandes avanços e a implementação de políticas públicas de incentivo a potencialização do turístico, inclusive possibilitando a alocação de recursos federais do ministério.

Dentre os trabalhos propostos pela prefeitura, no âmbito do turismo, estão a estruturação Turística da Cachoeira da 11, do Morro Ecológico Parque Panará Kreen Akarore. O planejamento também é para fortalecer a Festa dos Garimpeiros, Pesca Esportiva no Rio Peixoto, Rota Ciclística Regional com a participação de sete municípios, Pista de Caminhada as margens da BR-163 e o Complexo Turístico dos Lagos.

Ela reforçou que Peixoto tem vocação para o ecoturismo, pesca esportiva, turismo indígena, turismo sustentável na mineração, turismo de aventura e outros atrativos. “O compromisso da administração é buscar os investimentos públicos para promoção dessa infraestrutura turística, potencialização do empreendedorismo do setor, preservação ambiental, divulgação do potencial turístico local e futuramente a qualificação da mão-de-obra para atendimento dos turistas que visitam o nosso município. Isso é gradativo, mas vai acontecer”, declarou, através da assessoria.

Conforme Só Notícias já informou, Sinop foi mantida no mapa de turismo nacional e continua sede de associação no Nortão. Sorriso também se mantém no mapa nacional. (As informações são do Só Notícias – foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 18/04/2022/09:29:03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...