Agricultor de SC morre após ser atingido por touro enquanto castrava animais em propriedade rural

Agricultor foi atingido por animal na quarta-feira (13) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ciroldo Paul tinha 59 anos e foi atingido no abdômen pelos cifres do animal.

Um agricultor de 59 anos morreu após ser atingido por um um touro na tarde de quarta-feira (13) em Apiúna, no Vale do Itajaí. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ciroldo Paul estava castrando os animais da propriedade rural quando os chifres do animal perfuraram o abdômen. (As informações são Caroline Borges, g1 SC e NSC).

Uma equipe de socorristas foi chamada, mas o morador já estava sem sinais vitais. Segundo a família, ele morreu logo após ser atingido. A ocorrência foi atendida por volta das 17h30.

Um funcionário da prefeitura, que ajudava no trabalho com os animais, confirmou que o homem se feriu quando o touro estava sendo deslocado de um local para outro na propriedade. O nome da vítima foi confirmada por familiares.

O corpo do agricultor foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Blumenau, na mesma região. O velório ocorreu a partir das 10h, na Casa Mortuária de Apiúna.

Jornal Folha do Progresso em 18/04/2022/09:38:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...