Mulher é torturada, baleada, finge ter morrido e bandidos fogem em Alta Floresta

A mulher, de 24 anos, foi socorrida ao Hospital Regional de Alta Floresta, ontem, após ser sequestrada, torturada em uma residência e atingida por tiros na região da MT-325. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Em sua versão, relatou aos policiais militares que estava em um clube, quando foi abordada por dois suspeitos, que vendaram sua cabeça e a colocaram em um carro escuro, marca e modelo não identificados.

Na sequência, foi levada até um imóvel, sendo torturada. Horas depois, os suspeitos a levaram até uma região da mata, nas proximidades da rodovia estadual, onde efetuaram cerca de quatro tiros para executá-la.

Contou ainda que caiu ao solo e se fingiu de morta. Ao perceber que os suspeitos haviam fugido, conseguiu pedir socorro e foi encaminhada à unidade de saúde por outra pessoa. Ela não chegou a apontar possível motivação.

Uma equipe da Polícia Civil também foi até o hospital e colheu as informações para iniciar as investigações.

(As informações são do Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)

Jornal Folha do Progresso em 18/04/2022/09:08:28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...