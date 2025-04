Enquanto caminhava pela rua, o homem foi agredido por uma mulher, que o atingiu com o cabo de uma vassoura. | Reprodução/Redes Sociais

Situação de constrangimento gerou tumulto no centro da cidade, onde o homem foi agredido e deixado sem roupas por não pagar garota de programa.

Em um dia comum, uma situação inusitada chamou atenção e gerou repercussão nas redes sociais. O episódio, marcado por constrangimento e agressões, envolveu um desentendimento entre duas pessoas, o que resultou em uma série de eventos que rapidamente escalaram de tal forma que a tensão e o caos que se seguiram evidenciaram como, por vezes, as ações impulsivas podem ter consequências imprevistas, atingindo não só os envolvidos diretamente, mas também aqueles que se encontram à margem do ocorrido.

No agitado Centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais, um episódio inusitado chamou a atenção de pedestres e comerciantes. Um homem foi flagrado completamente nu após uma desavença com uma garota de programa, que o deixou sem suas roupas como forma de retaliação. A cena, registrada por câmeras de segurança e imagens feitas por comerciantes locais, gerou repercussão na região conhecida por seus hotéis de encontros adultos.

Testemunhas que estavam nas proximidades relatam que, ao tentar pedir ajuda, o homem acabou sendo agredido com uma vassoura por pessoas que estavam em estabelecimentos da área. A situação, além de constrangedora, gerou confusão e preocupações sobre a segurança no local.

A mulher envolvida no incidente, que preferiu não ser identificada, concedeu uma entrevista telefônica, onde detalhou o ocorrido. Segundo ela, o cliente estava em dívida, possuindo apenas R$6 reais e dois pinos de droga. Ela afirmou, ainda, que o homem não informou de maneira alguma que não tinha dinheiro para pagar pelos serviços prestados, o que teria motivado a agressão e a decisão de deixá-lo sem as roupas.

VEJA O VÍDEO:

Peladão é expulso de prostíbulo e acaba agredido com vassoura Leia mais https://t.co/0uxjMycS6K pic.twitter.com/14BznXtNMP — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 28, 2025

Fonte: DOL O liberal / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/13:20:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...