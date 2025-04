Sorriso: morre trabalhador que teve pernas amputadas após explosão de cilindro de gás

Foto Reprodução| Tiago Leite de Almeida, de 36 anos, faleceu hoje de madrugada no hospital regional de Sorriso, em decorrência da explosão do cilindro de gás hélio, ontem, em Boa Esperança do Norte. A vítima, que é vendedora de balões, chegou a ter as duas pernas amputadas.

Segundo informações preliminares, Tiago estava preparando balões para uma festa, quando houve a explosão do cilindro. Ele ficou gravemente ferido, sendo socorrido por uma equipe médica e encaminhado em estado grave ao hospital regional de Sorriso.

Devido às complicações, acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso esta manhã e passará por necropsia. Em seguida, será liberado para os procedimentos fúnebres.

A Polícia Civil passa a investigar o caso.

Fonte: Só notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/13:09:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...