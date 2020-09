Pepê brilha, Grêmio vence Internacional na Libertadores e encosta na liderança

O Grêmio foi ao Beira-Rio e venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Gre-Nal válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

Após empate sem gols no primeiro encontro, a equipe de Renato Gaúcho foi superior e voltou a vencer o rival em 2020.

Mais efetivo e aproveitando os espaços deixados pelo lado direito, o Tricolor criou mais chances nos dois tempos, e acabou marcando no segundo, em belo chute de fora da área de Pepê.

Com o resultado, e o empate entre América de Cali-COL e Universidad Católica-CHI pelo outro duelo da chave, a dupla gaúcha se manteve na zona de classificação do grupo E.

O Inter ainda é o líder com sete pontos somados, mas o Grêmio agora aparece logo atrás com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior: 3 contra 1. Colombianos e chilenos têm três pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe a Universidad Católica, enquanto o Internacional visita o América de Cali.

Em primeiro tempo de poucas chances, o Grêmio foi um pouco mais efetivo, mesmo atuando no Beira-Rio. O principal escape dos tricolores se deu pela ala direita, com Orejuela e Alisson; além disso, o time de Renato Gaúcho pressionou a saída do adversário e conseguiu forçar erros do adversário.

Aos 27, Pepê recuperou bola no ataque e tocou para Alisson dentro da área, que bateu para fora. Aos 42, Zé Gabriel cortou mal e Orejuela arriscou, mas o chute também não teve direção.

Após primeiro tempo apagado, o Inter voltou mais perigoso para a parte final. Logo aos 12 minutos, os mandantes encaixaram seu primeiro lance de perigo: Abél Hernandez roubou a bola de Matheus Henrique e deixou para Boschilia. O meia acertou bom cruzamento para Thiago Galhardo, que cabeceou para boa defesa de Vanderlei.

Em resposta, o Grêmio teve grande chance de abrir o placar aos 22. Diego Souza recebeu no meio e colocou bela bola em profundidade na direita. Pepê ganhou da marcação na velocidade e ficou cara a cara com Lomba. O jovem tentou encobrir o goleiro com cavadinha, mas a bola acabou saindo ao lado da trave esquerda.

Mas Pepê não errou duas vezes. Aos 28, o jovem recebeu passe de Darlan na intermediária esquerda, ajeitou e bateu firme para acertar o canto direito. Belo gol no Beira-Rio para abrir o placar no Gre-Nal.

Logo após o gol, o Inter se lançou ao ataque em busca do empate. Aos 30, Boschilia arriscou de fora da área e a bola passou raspando pela trave direita de Vanderlei.

Cinco minutos depois, D’Alessandro, que entrou na vaga de Lindoso, cobrou falta na cabeça de Musto, que cabeceou livre mas errou o alvo. Mas a pressão não serviu, vitória gremista no clássico.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

