A droga estava acondicionada em 24 malas pertencentes a um passageiro espanhol. (Foto:Assessoria PF) PF apreende 1,3 tonelada de cocaína em jato executivo no aeroporto de Fortaleza A Polícia Federal apreendeu nesta manhã (4/8) 1.304 quilos de cocaína, em um jato executivo no aeroporto de Fortaleza/CE. O passageiro espanhol e quatro turcos membros da tripulação da aeronave foram conduzidos até a PF para serem interrogados. A apreensão decorre de investigação da PF. A droga foi flagrada em malas, em uma aeronave executiva de nacionalidade turca. O avião decolou de Ribeirão Preto/SP e tinha como destino Bruxelas, na Bélgica.

