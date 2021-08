Prouni 2021.2: segunda chamada para o programa é divulgada pelo MEC

Estudantes não convocados nesta fase podem manifestar interesse para a lista de espera

O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira (03) uma nova chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) para as vagas referente ao segundo semestre do programa. Candidatos convocados nesta etapa têm até o dia 11 de agosto para confirmar as informações prestadas no ato da inscrição e entregar a documentação exigida para obter a bolsa de estudo.

Para esta edição do programa, foram oferecidas 134.329 bolsas de estudo em 10.821 cursos de 952 instituições de ensino superior da rede privada. Das bolsas, 69.482 são integrais (100%) e 64.847 são bolsas parciais (50%).

Inscritos não selecionados em nenhuma das chamadas podem manifestar interesse em ingressar a lista de espera do programa nos dias 17 e 18 de agosto. A convocação da lista será feita em 20 de agosto.

Como funciona o Prouni

O Prouni é um dos programas do governo federal que viabilizam o acesso de brasileiros ao ensino superior privado por meio da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais. Para participar das seletivas, que ocorrem duas vezes ao ano, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, ter renda per capita familiar máxima de três salários mínimos e estudado o ensino médio completo em escola da rede pública ou particular, desde que na condição de bolsista integral da instituição.

Cronograma Prouni 2021.2

Comprovação das informações: 03 a 11 de agosto

Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto

Comprovação das informações: 23 a 27 de agosto

