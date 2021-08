PF apreende caminhão com 8.200 litros de diesel que seria usado pelo garimpo ilegal em terra indígena no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Federal apreendeu um caminhão carregado com quase 8.200 litros de óleo diesel, transportados de forma ilegal, em Redenção, sudeste do Pará.

