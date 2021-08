Correios organizam movimento contra a privatização

(Foto:| Fernando Frazão/Agência Brasil) – Objetivo do Governo Federal é colocar os Correios e a Eletrobrás à venda até o fim do 1º semestre de 2022Correios

Depois de muitas especulações e discussões a respeito, as primeiras ações que estão girando em torno da venda dos Correios começam a surgir. A iniciativa faz parte de uma agenda econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, para, segundo justificativa, “melhorar a eficiência do gasto público e desafogar os cofres”.

Como reação às investidas que buscam tornar isso realidade, funcionários da estatal organizarão, na tarde desta quinta-feira (5), um movimento contra a privatização em frente ao Congresso Nacional, uma vez que congressistas estão dando forte apoio à decisão da venda.

“Eles estão querendo passar a boiada. Nosso advogado pretende despachar com a ministra Cármen Lúcia, do STF, para defender a ilegalidade deste projeto de lei. Se resolverem pautar para a semana que vem, os dirigentes de todo o país pretendem fazer caravanas até Brasília”, disse Émerson Marinho, secretário de Comunicação da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fentect), em entrevista à jornalista do UOL, Carla Araújo.

O objetivo do Governo Federal é colocar os Correios e a Eletrobrás à venda até o fim do primeiro semestre de 2022. Para o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, a privatização irá contribuir para a agilidade de entregas, beneficiando também pequenas e médias empresas.

Com informações do Ig

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...