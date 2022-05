PF apreende fortuna em mansão de dono de posto usado pelo tráfico em MT

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (16), um suspeito de ser o líder de uma organização criminosa que usava postos de combustíveis para lavar o dinheiro oriundo dos lucros do tráfico de drogas. Thiago Gomes de Souza foi detido em sua casa, no condomínio Alphaville, em Cuiabá, onde uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida.

A prisão faz parte da Operação Jumbo, deflagrada na manhã desta segunda. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o grupo adquiria a droga em Porto Esperidião. Na sequência, a organização criminosa mantinha os entorpecentes em Mirassol D’Oeste e só depois a cocaína era enviada para Cuiabá, onde era comercializada.

Foram cumpridos oito mandados de prisão, outros 29 de busca e apreensão em diversos endereços. Um deles foi na residência de Thiago Gomes de Souza, no condomínio Alphaville, de alto padrão, em Cuiabá. No local, a Polícia Federal apreendeu uma grande quantidade de dinheiro, além de joias, documentos, telefones e outros itens. O valor apreendido na residência ainda não foi divulgado.

De acordo com a investigação, o grupo utilizava postos de combustíveis para lavar o dinheiro dos lucros do tráfico. Thiago Gomes de Souza é proprietário do posto Petrox, na avenida Miguel Sutil, e dos postos Atalaia e Jumbo, na rodovia Palmiro Paes de Barros. O nome da operação se dá justamente por conta do nome de um dos estabelecimentos.

Segundo a Polícia Federal, no decorrer das investigações foi possível interceptar um carregamento que pertencia à organização criminosa. Na ocasião, em uma atuação em conjunto do setor de inteligência da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), foi feita a apreensão de 210kg de cocaína. ( A informação é da Folhamax)

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022/17:20:00

