Foragido condenado por mais de 100 estupros é preso após fuga de presídio

Wanderson Alves Carvalho, condenado por estupro, fugiu do CPP de Aparecida de Goiânia, Goiás — Foto: Divulgação/DGAP

Advogado informou que Wanderson Alves Carvalho se entregou em Belém, no Pará. Homem fugiu do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia há quase 5 meses.

A Polícia Penal recapturou Wanderson Alves Carvalho, condenado por mais de 100 estupros em Goiás. Há quase cinco meses, o homem fugiu do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, enquanto prestava serviços de limpeza.(As informações são do Michel Gomes, g1 Goiás).

A prisão aconteceu em Belém, capital do Pará, na tarde do último domingo (15). Rodrigo da Silva Santos, advogado de Wanderson, disse ao g1 que o cliente se entregou e deve ser encaminhado para Goiás nesta segunda-feira (16).

“Já há quase 5 meses foragido, e sem paradeiro certo, ele temia pela própria vida, e em contato com o advogado de defesa e familiares, convencemos ele de se entregar e cumprir o restante da pena imposta”, explicou o advogado.

O condenado fugiu do CPP no dia 17 de dezembro de 2021. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) disse que mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

A fuga

Wanderson, conhecido como “Dentinho”, foi condenado a mais de 196 anos de prisão. Em dezembro, a DGAP informou que abriu uma investigação para apurar as causas e as circunstâncias da fuga do preso, que fugiu durante um trabalho.

“O detento havia sido escoltado da Penitenciária Odenir Guimarães (POG) até a base do Grupo de Guaritas e Muralhas (GGM) para realizar os trabalhos, mas, no início da noite, as equipes do GGM que retornaram à POG perceberam que o preso não havia voltado para o estabelecimento prisional”, descreve a diretoria.

O g1 questionou a DGAP às 7h07 desta segunda-feira (16) sobre a conclusão da investigação sobre a fuga, mas não obteve retorno até última atualização desta reportagem.

Jornal Folha do Progresso em 16/05/2022

