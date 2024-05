PF apura ameaças ao presidente do União Brasil e realiza buscas contra pessoas ligadas Bivar

Luciano Bivar trocou acusações com Antonio Rueda após perder as eleições para a Presidência do União Brasil (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Operação Stasis foi deflagrada na manhã desta terça-feira.

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (07.05) cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no interior de Pernambuco, no âmbito de uma investigação sobre supostas ameaças sofridas pelo presidente do partido político União Brasil, Antonio Rueda. Denominada de Operação Stasis, a ação desta terça é um desdobramento de investigações iniciadas na Polícia Civil do Distrito Federal. Com declínio da competência para o STF, a investigação ficou a cargo da Policia Federal.

Segundo o blog da jornalista Camila Bomfim, do G1 Nacional, duas pessoas ligadas ao ex-presidente do União Brasil, deputado federal Luciano Bivas, são alvo das buscas realizadas pela PF. O deputado federal por Pernambuco disputou e perdeu a eleição para a presidência do partido para Antônio Rueda, com quem trocou acusações após o processo de escolha do novo presidente.

Em março deste ano, duas casas de praia da família de Antônio Rueda foram atingidas por um incêndio em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco – um imóvel pertencia ao próprio Rueda e outro à irmã dele, que é tesoureira do União Brasil. Ninguém estava nas casas no momento do incêndio e não houve feridos.

O blog da jornalista Camila Bomfim apurou que as buscas não são sobre o caso do incêndio nas casas de praia da família Rueda, em março, mas sobre ameaças no contexto dessa disputa.

O relator do caso no STF é o ministro Kassio Nunes Marques.

