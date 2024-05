Na véspera do fim do prazo para regularização eleitoral, TRE-PA tem fila quilométrica

Dezenas de pessoas em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) da travessa Pirajá, em Belém (Foto: O Liberal)

Eleitores buscam os serviços ofertados, como o alistamento para novos eleitores, mudança de domicílio eleitoral e outras regularizações.

Os eleitores de todo o Brasil têm até esta quarta-feira (8) para regularizar sua situação eleitoral antes do pleito municipal deste ano. Na véspera do fim do prazo, o posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) localizado na travessa Pirajá amanheceu com uma fila quilométrica, nesta terça-feira (7). Estão sendo ofertados o alistamento para novos eleitores, mudança de domicílio eleitoral e outras regularizações.

As imagens feitas pelo Grupo Liberal mostram dezenas de pessoas em frente ao prédio, sendo que o atendimento por lá começou às 8h, com horário marcado. As equipes também atendem quem não agendou o serviço, e as informações da reportagem dão conta de que a maior fila é justamente de quem não marcou horário previamente.

De acordo com a diretora-geral do órgão, Nathalie Castro, quem perder este prazo, além de não votar e não poder ser votado em 2024, também enfrenta penalidades civis: fica proibido de prestar concurso público, fazer o Enem e tirar passaporte, por exemplo.

Além da unidade da Pirajá, há ainda o Núcleo de Atendimento ao Eleitor (NAE) da travessa São Francisco e os shoppings Metrópole, Grão Pará e Pátio Belém. Já a Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, funciona sem necessidade de agendamento.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/10:08:47

