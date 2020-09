PF de Santarém cumpre mandado de busca e apreensão em investigação de comércio irregular de ouro em Itaituba

Polícia Federal de Santarém no cumprimento de mandado de busca e apreensão em empresa no município de Itaituba — Foto: Ascom PF/Divulgação

Empresa do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi alvo da busca e apreensão.

A Polícia Federal de Santarém cumpriu na tarde desta quinta-feira (10), mandado de busca e apreensão na sede de uma empresa situada no município de Itaituba, sudoeste do Pará, visando instruir inquérito policial instaurado para investigação de comércio irregular de minério de ouro.

O foco da investigação é uma prática popularmente conhecida como “Esquentamento de Ouro”, que consiste na atividade criminosa de fraudar documentação necessária à compra e venda de ouro, acobertando, assim, a origem ilícita do minério.

De acordo com a PF, essa investigação teve início com o depoimento de uma pessoa presa em flagrante pela posse de ouro sem a devida documentação, em 31 de agosto deste ano, no município de Itaituba e conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Santarém.

Em seu depoimento para o delegado de Polícia Federal, a mulher narrou que havia vendido ouro sem documentação, alguns dias antes de sua prisão, para a empresa alvo da busca nesta quinta-feira contando ainda que a funcionária da loja havia se oferecido para realizar um cadastro com seu CPF para lhe vincular, irregularmente, como suposta garimpeira e emitir documento falso de origem do ouro.

10/09/2020 17h41

