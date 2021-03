PF deflagra operação contra esquema de venda de moedas falsas no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A investigação visava verificar crimes de moeda falsa e organização criminosa praticados por grupo criminoso que estaria remetendo cédulas falsas para várias partes do território nacional. Caso o resultado do cumprimento do mandado confirme a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados, podendo responder por delitos que, somados, podem chegam a 20 anos de prisão.

Segundo informações da PF, uma equipe de policiais federais deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará.

