PF e Ibama destroem máquinas de garimpo perto de terras indígenas no Pará

A operação é resultado de um inquérito que continua em andamento, para identificar os responsáveis pelo crime ambiental. Os envolvidos podem responder criminalmente. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Com base nessas informações, equipes da PF e do Ibama se deslocaram ao local em dois helicópteros para fazer incursões na área e identificar pontos de extração ilegal de ouro.

A Polícia Federal e o Ibama destruíram duas máquinas de garimpo localizadas às margens das terras indígenas Ituna-Itatá e Arará Volta Grande do Xingu, entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará.

