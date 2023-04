Cheias dos rios alagam territórios indígenas e deixam aldeias Tembé isoladas, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Ao menos 4 aldeias foram afetadas pelas cheias dos rios, que subiram 8 metros. Helicópteros sobrevoaram a região e entregaram mantimentos às famílias isoladas pelas águas.

Indígenas das aldeias Tembé, do Alto Rio Guamá, sofrem com as cheias dos rios Uraim e Gurupi na região de Paragominas, sudeste do estado. O nível dos rios elevou quase 8 metros e várias casas ficaram alagadas. Comunidades indígenas estão isoladas.

Equipes da Defesa Civil Municipal e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Paragominas sobrevoaram a região e visitaram famílias indígenas de quatro aldeias afetadas pelas enchentes.

Do alto é possível ver a área de mata tomada pelo aguaceiro e algumas comunidades indígenas que estão isoladas. Estradas que dão acesso às aldeias estão interditadas e pontes de madeiras foram arrastadas pela água.

Os indígenas foram atendidos com cestas básicas, água potável, mosqueteiros e atendimento pelas equipes da Prefeitura de Paragominas. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que vai continuar monitorando e prestando toda a assistência aos povos indígenas Tembé que foram atingidos pelas cheias. A Defesa Civil do município também segue monitorando a região para garantir o apoio nas aldeias da região do Alto Rio Guamá.

Por: Jornal Folha do Progresso/Com informações de g1 Pará — Belém em 19/2023/15:57:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...