Vendedor de picolé é encontrado morto dentro de construção em Tucuruí

(Foto:Reprodução) – O corpo de um vendedor de picolé, ainda não identificado, foi encontrado dentro de uma construção na rua Alcobaça, próximo de um igarapé, na cidade de Tucuruí, sudeste paraense.

Um morador da área foi quem avistou o cadáver na manhã deste domingo (5) e acionou as autoridades policiais. Não se sabe exatamente quando o crime ocorreu. Nenhum suspeito foi preso. As informações são do portal Gazeta do Pará.

A vítima estava sem as vestimentas e apresentava várias marcas de agressão pelo corpo, conforme os moradores relataram à polícia. A suspeita é de que o vendedor de picolé tenha sido assassinado a golpes de tijolo, que atingiram bastante a cabeça dele.

Policiais militares estiveram no local informado e constataram a veracidade das informações recebidas. Equipes da Polícia Civil e Polícia Científica do Pará foram acionadas e deram início aos procedimentos de investigação do caso.

O cadáver do vendedor de picolé foi analisado e removido pela equipe da Polícia Científica. O caso ainda é um mistério tanto para os moradores quanto para as autoridades policiais, que realizam diligências na tentativa de identificar e localizar os autores do crime.

A prisão dos assassinos é fundamental para que a polícia possa esclarecer a motivação do homicídio.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações sobre o crime e aguarda retorno. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/09:21:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...