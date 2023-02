Vereador é gravado amarrando bombinha no rabo de cachorro;Video

Vereador do Mato Grosso é gravado amarrando bombinha no rabo de cachorro (Foto:Reprodução)

Um vereador da cidade de Nova Guarita, no Mato Grosso, está sendo investigado após aparecer em um vídeo colocando uma bombinha no rabo de um cachorro. O episódio aconteceu no dia 31 de dezembro de 2022, mas os vídeos começaram a circular pelas redes sociais apenas nesta semana.

Cezar Alves (União Brasil) aparece nas imagens e, inicialmente, grita: “Aí, meu dedo”. A pessoa que está gravando então diz para ele pegar o cachorro, o vereador se aproxima do animal, segura o rabo dele, amarra uma bombinha e a acende. Depois o animal sai correndo e, segundo depois, a bomba explode. Pelo vídeo, não é possível ver se o cachorro ficou ou não ferido.

A denúncia foi postada na página Perrengue Mato Grosso na noite de quarta-feira (1º).

A Polícia Civil do Mato Grosso investiga o vereador por maus-tratos contra animais. Ele foi ouvido na manhã desta quinta-feira (2) e confirmou ser o homem que aparece nas imagens. Ele também disse que se tratava de uma brincadeira. A oitiva do parlamentar foi encaminhada para a Delegacia de Sinop para continuação das investigações.

O deputado federal Sargento Vidal (MDB-MT) disse que vai protocolar uma denúncia contra o vereador. “”Esse caso é de maus-tratos que vindo de um cidadão comum já é algo extremamente grave, agora, sendo praticado por um parlamentar é de uma vergonha sem tamanho”, escreveu em publicação nas redes sociais.

