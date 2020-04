PF e PRF estouram depósito com toneladas de maconha, fuzis e pistolas

Suspeita é que itens iriam abastecer a criminalidade organizada que atua no Rio de Janeiro (Foto:Divulgação)

A Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na manhã nesta sexta, 17, dois fuzis, 14 pistolas, munições e contêineres de madeira com maconha na cidade de Palotina, na região oeste do Paraná.

A investigação teve início a partir de informações levantadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Foz do Iguaçu (PR), com a suspeita de existência de rota de tráfico de armas e drogas visando abastecer a criminalidade organizada que atua no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal ainda não pesou a droga, mas acredita que provavelmente se trata da ‘maior apreensão de maconha realizada neste ano’ no Paraná.

Um dos fuzis apreendidos é de calibre 7.62mm e o outro de calibre 5.56mm. Também foram apreendidos quatro “kits rajada”, acessórios capazes de transformar pistolas comuns em armas de fogo automáticas.

A maioria dos itens apreendidos estava escondida em um galpão, na cidade de Palotina, mas a operação conjunta da PF e da PRF cumpriu mandados de busca e apreensão em outros três locais, todos na região oeste do Paraná.

Durante as diligências, um homem e uma mulher foram presos em flagrante e, ao menos três veículos de alto padrão com alerta de roubo foram recuperados: duas caminhonetes e um automóvel. As duas caminhonetes foram roubadas no estado do Rio de Janeiro, reforçando a conexão dos crimes violentos com o tráfico de armas e drogas.

Balanço preliminar da ação conjunta da PF e PRF:

– Sete contêineres de madeira com toneladas de maconha (a ser pesada);

– Um pacote de haxixe;

– Dois fuzis, um deles de calibre 7.62mm e outro, 5.56mm;

– 14 pistolas;

– 4 kits rajada (acessório que transforma pistolas em armas automáticas);

– Duas pessoas presas (um homem e uma mulher);

– Três veículos com alerta de roubo recuperados (duas caminhonetes e um automóvel).

Agência Estado

