PF encerra incursões nas Terras Indigenas Sararé em Pontes e Lacerda (MT)

(Fotos:Reprodução) – As ações da 6ªfase da operação “Incursões Sararé”, na Terra Indígena Sararé, localizada na zona rural de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, se encerram, na última quinta (17).

Nessa etapas das atividades, iniciadas na quarta-feira, participaram a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, o IBAMA, a FUNAI, a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, o GEFRON e o CIOPAER. A operação visou combater crimes ambientais e atividades ilegais na fronteira, com foco na extração ilegal de ouro e na usurpação de bens da União.



Durante a ação, ocorreu a apreensão de duas motos, 45 gramas de ouro, quatro antenas Starlink, um fuzil cal. 556, três escopetas cal. 12, duas pistolas calibres (.380 e .40), mil litros de óleo diesel. As apreensões culminaram na prisão em flagrante de duas pessoas, uma por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, usurpação de bem da União e crime ambiental e outra por transporte irregular de produto perigoso.

Em um segundo momento, foi realizada a destruição e/ou inutilização de motores estacionários, onze escavadeiras, em virtude de difícil/impossível remoção onde foram encontradas em toda a extensão da Terra Indígena Sararé.

Após o encerramento das atividades em campo as investigações terão continuidade para identificar os financiadores dessa atividade ilegal e o possível envolvimento de proprietários rurais da região.

Com o objetivo de descapitalizar essa organização criminosa que ao usurpar de ouro de origem ilegal e financiam diretamente a degradação do meio ambiente, gerando consequentemente um enorme dano social, além do desequilíbrio no mercado financeiro.

Fonte: KB2 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/06:45:10

