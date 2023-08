Doar de si traz maior significado à vida

Brasil assume a 18a posição no ranking mundial que mede a Solidariedade

Fazer o Bem realmente faz muito bem e que o digam os brasileiros que estão cada vez mais solidários. De acordo com a pesquisa “World Giving Index 2022”, produzida pela organização britânica Charities Aid Foundation (CAF), representada no Brasil pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) e que mede a Solidariedade de 119 nações, o Brasil saiu da 54a posição que ocupava em 2021 e alcançou o 18º lugar no ranking. Também é notável o número de 57 milhões de brasileiras e brasileiros que doam tempo, energia e talento em prol de causas sociais no país, conforme dados da Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021.

Exercer a cidadania, praticar boas ações, aprender algo novo, encontrar sua causa, desenvolver uma nova visão do mundo e viver uma experiência única são algumas das razões para realizar um trabalho voluntário.

Troca de experiências

Não é novidade que atitudes solidárias podem fazer a diferença na vida das pessoas. Cada gesto de carinho, de amparo e cuidado com o próximo reflete positivamente na trajetória de quem se doa. Exemplo disso é dona Jacinta Gonçalves, 58 anos, de Belo Horizonte/MG, que há cinco anos ajuda na preparação de alimentos de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, assistidos pela Legião da Boa Vontade (LBV): “O trabalho voluntário é importante porque estamos doando aquilo que temos de melhor. Fora que a gente cria amizade com outras [pessoas] e estamos sempre trocando experiências e isso ajuda no nosso crescimento pessoal”, afirma ela.

Faça chuva ou faça sol

Outro modelo a ser seguido por todos os que desejam habitar um mundo mais fraterno e altruísta é o de dona Célia Nicolini, 81 anos, de Curitiba/PR. Ela garante que o segredo para o bem-estar é arregaçar as mangas em prol do semelhante: “(…) disponha-se a ajudar [o outro] e você se sentirá melhor. A chave é essa. Pode ter sol, chuva, greve de ônibus. Nada me impede de vir [colaborar com a LBV]”. Voluntários da LBV enfatizam que doar de si traz um significado maior à vida, gera autorrealização e fortalece comunidades também.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2023/08:34:33

