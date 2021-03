PF faz operação contra grupo que extrai diamantes em terras indígenas de RO para vender no exterior

Pedras de diamantes extraídas de Rondônia eram enviadas e vendidas em outros países — Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Investor, nesta terça-feira (16), para desarticular um grupo criminoso especializado na extração ilegal de diamantes de duas terras indígenas em Rondônia.

Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Espigão do Oeste (RO), Cerejeiras (RO), Clementina (SP), Montenegro (RS), e Domingos Martins (ES). Cerca de 35 agentes da PF participam da operação.

De acordo com a investigação, os diamantes eram extraídos de forma clandestina das Terras Indígenas Sete de Setembro e Reserva Roosevelt, nos municípios de Cacoal (RO) e Espigão, respectivamente.

A atuação do grupo em área indígena foi descoberta depois que um garimpeiro de Espigão do Oeste começou a procurar investidores na internet para fazer garimpagem de diamantes em Rondônia.

“No decorrer das investigações, a polícia identificou os investidores do garimpo, além de intermediadores, garimpeiros e indígenas envolvidos”, diz a PF.

Ainda conforme revelou a polícia, esses investidores moram em outros estados e, ao longo de vários meses, enviaram altas quantias em dinheiro para financiar a extração de diamantes das reservas indígenas. Depois de retirar as pedras de Rondônia, as mesmas eram enviadas para fora do país e vendidas no exterior.

Divisão de valores

Segundo a PF, a Operação Investor descobriu qual era a porcentagem de lucro entre os integrantes do grupo criminoso:

20% do lucro obtido com os diamantes ficavam com garimpeiros

20% ficavam para indígenas que compactuavam com garimpos na área

outros 20% eram utilizados para custos de máquinario/produção

e o restante, 40%, ficavam totalmente nas mãos dos investidores

Os mandados de busca e apreensão desta operação foram autorizados pela Vara Federal da cidade de Vilhena (RO)

