PM apreende duas armas de fogo em Itaituba

A equipe policial então deu início as buscas pelo autor do disparo e encontrou a arma utilizada por ele em uma espécie de “barracão”.

Já na manhã de terça-feira (16) os agentes foram acionados por um homem que informou ter sido ameaçado pelo colega de trabalho que disparou uma arma para intimidá-lo. Ambos trabalhavam no garimpo do Mamual, localizado em Itaituba.

(Foto:Reprodução) – Em duas ações diferentes, militares que integram o Batalhão Transamazônica (15º BPM), apreenderam duas armas de fogo no município de Itaituba, Sudoeste do Estado.

