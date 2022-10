PF faz operação para coibir crimes eleitorais em Belém

PF deflagra operação para impedir interferência de grupos criminosos nas Eleições 2022 (Foto:Caio Maia/ O Liberal)

As rondas de fiscalização começaram por volta das 16h, no bairro do Guamá

A Polícia Federal do Pará deflagrou neste sábado (01) a Operação Rasante, que visa coibir crimes eleitorais em Belém e Região Metropolitana. De acordo com o órgão, mais de 80 agentes federais foram mobilizados nessa ofensiva que também terá apoio das polícias Civil e Militar e do Exército Brasileiro. As rondas de fiscalização começaram por volta das 16h, no bairro do Guamá.

De acordo com o promotor eleitoral Sávio Brabo, a operação vai ser concentrada em bairros periféricos da grande Belém onde há a maior incidência do crime organizado. De acordo com ele, das áreas mapeadas, quatro terão policiamento reforçado. Por questão de segurança, os locais não foram divulgados, mas, são reconhecidamente redutos eleitorais com grande quantitativo populacional. Nessas áreas vivem cerca de 88 mil eleitores.

“Vamos atuar em áreas de zona vermelha, onde há uma atuação mais intensa do crime organizado e das milícias. Todas essas áreas vão receber reforço das forças integradas de segurança do Estado, com objetivo de prevenir crimes eleitorais e investigar especificamente a interferência desses grupos no processo”, disse o promotor.

Segundo Sávio Brabo, o bairro do Guamá foi escolhido como ponto de partida da operação por apresentar um “histórico de problemas” de interferência do crime organizado nas eleições. Ele explica que os grupos podem atuar como “cabos eleitorais” de alguns candidatos e coagir eleitores a votarem contra a própria vontade.

“Hoje a criminalidade tenta ocupar os locais táticos do Estado. Nós escolhemos essas áreas por detectar que pudesse haver alguma situação de desordem. Vamos atuar, principalmente, para proteger a integridade e o direito à livre escolha do eleitor. Queremos que ele possa exercer a sua cidadania sem pressão de milicianos ou de grupos ligados à faccionados do sistema prisional”, avaliou.

Eleições de 2022

Neste domingo (2), mais de seis milhões de paraenses aptos a votar estarão cumprindo o seu dever político nas eleições. Das 8h às 17h, os eleitores escolherão os representantes no Legislativo – Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal – e Executivo – governado e Presidência da República.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/10/2022/20:37:13

